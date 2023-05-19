Kızılcık Şerbet'indeki Leman'ı kim oynuyor, gerçek adı kimdir? Metehan'ın annesi kim oynuyor?

Kızılcık Şerbeti dizisinin merak edilen karakterinden biri de Leman'ı canlandıran oyuncu Sevim Erdoğan oldu. Ömer'in eski eşi, Metehan'ın annesini oynayan Sevim Erdoğan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteri merak edildi. Dizide Leman’ı Sevim Erdoğan canlandırıyor. Sevim Erdoğan'ın hayatı merak ediliyor. Sevilen oyuncular arasında yer alan Sevim Erdoğan, birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Sevim Erdoğan hakkında bilgiler...

Sevim Erdoğan kimdir?

Sevim Erdoğan 26 Haziran 1986'da dünyaya geldi. 37 yaşındadır. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şişli, Çatı ve Yeni Dünya gibi tiyatrolarda rol almıştır. El Değmemiş Aşk ve Urfalıyam Ezelden yapımlarda yer almıştır.

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.