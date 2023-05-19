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Malatya peş peşe sallandı! Panik yaratan depremler AFAD son depremin şiddetini duyurdu

Malatya peş peşe sallandı! Panik yaratan depremler AFAD son depremin şiddetini duyurdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya sabah da sallandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 09.22'de 3.1 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.

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