İslam Memiş'ten ekonomik kriz geliyor uyarısı! Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yakında başlayacak olan finansal tufan öncesi takipçilerini uyardı. "Resesyon ve işsizlik krizine hazır olun" diyen Memiş tarih de verdi.

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Türkiye seçime ve seçim sonuçlarına odaklanırken, ABD’den beklediği ve bir aydır uyarılarını yaptığı finansal tufanın yaklaştığını belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Resesyon ve küresel işsizlik sorunu için hazır olun, az kaldı!" dedi. Memiş, TV100'deki yazısında ABD'ye yaptığı finans ziyaretini anlatan İslam Memiş, "Gözlemlerim ve görüşmelerim sonucunda bu tufanın çok yaklaştığını anladım" dedi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın açıklamalarının finansal tufan beklentisini doğruladığını anlatan İslam Memiş, Yellen, “Haziran başında nakit paramızın tükeneceğini tahmin ediyoruz ve bunun 1 Haziran gibi erken bir tarihte gerçekleşme ihtimali de var" sözlerini hatırlatarak şunları yazdı:

Haziran'da faturalarımızı ödeyemeyiz

Spikerin, “Bu süre zarfında alabileceğiniz olağanüstü tedbirler var mı, yoksa hepsi bu mu?” sorusuna Yellen, “Gerçekten, hepsi bu kadar. Birkaç aydır olağanüstü tedbirler alıyoruz. Bunu yapma kabiliyetimiz tükeniyor ve nakdimizi tüketmeye başlayacağız. Şu anki tahminlerimize göre haziran ayı başında, Kongre üst sınırı yükseltmezse faturalarımızı ödeyemeyeceğimiz gün gelecek. Ve ben Kongre’yi bunu yapmaya şiddetle çağırıyorum. Tabii ki, harcama öncelikleri hakkında bütçe görüşmeleri yapmak yerinde olacaktır” cevap verdi.

Spiker yine soruyor: “Herkes için nasıl bir tablo çizdiniz? Tartışmaya açmak adına, 1 Haziran’da borcun ödeneceğini varsayılırsa, borca ne olacak? Borç limiti uzatılmazsa o gün ne olur?”

Yellen, “Maliye, o gün vadesi gelen tüm borçları ödeyemeyecek bir duruma düşer. Ve bu gerçekten de Amerika tarihinde vadesi gelen ödemeleri yapamadığımız ilk sefer olacak. Gerek borcun ödenmesi gereken faiz ödemelerinde temerrüde düşülmesi, gerekse sosyal güvenlik hizmeti alanlara ya da sağlık hizmeti verenlere yapılması gereken ödemelerin yapılmaması. Açıkçası, tüm borçlarımızı ödemeye yetecek kadar nakdimiz olmayacaktır.” diye cevap verdi.

ABD nakdinin olmadığını dünyaya ilan etti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın konuşması ibretlikti. ABD’nin nakdi yok ve bunu dünyaya alenen ilan ediyorlar. ABD Kongesi’nde sorun çözülür, sorun değil ama sorunun buraya gelmiş olması büyük sorun. 2023’ün sonuna kadar resesyon kaçınılmaz. 2023’ün sonuna kadar Fed’in faiz indirimine başlaması büyük ihtimal. 2023’ün sonuna kadar küresel işsizlik sorunu daha da artar. Bu tufan tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri zor duruma sokar. Zor durumda olanları ise daha da zor duruma sokar.

Peki amaç ne?

Küresel ekonomide “Büyük Sıfırlama” (Great Reset).

Küreselcilerin planları tıkır tıkır işliyor.

Kriz sonrası dünyayı şekillendirmek (2009)

Büyük dönüşüm (2012)

Büyük sıfırlama (2020)

Tüm elektronik cihazlar akıllı hale gelecek, sensörler yardımıyla birbiriyle iletişim kurup ihtiyaç halinde yapay zekâ yardımıyla kendi kendine karar verebilecek. Bireysel iletişim cihazları, evdeki beyaz eşyalar, üretilen makinalar, arabadaki elektronik sistemler gibi etrafını algılayan cihazlar marifetiyle veri üretilecek.

Makaraya alanları sistem makara yapacak

Yüz tanıma sistemleri aktif hâle gelecek ve fiziki alış-veriş yapan kişinin yüzü ile kasa nakdinin eşit olup olmadığı anlaşılacak. Dijital paralar zaten hazır, ülkeler test aşamasını bitirdi. Tüm ülkelerde kâğıt para dolaşımı kalkacak. Özellikle yapay zekâ denen sistemden korkmalıyız.

İnsanlara olan ihtiyaç her geçen gün azalacak.

Dünya işsizler ordusuyla karşı karşıya kalacak.

Bugün kısır siyasi tartışmalarla vakit geçiren ile tedbir alanların kaderi aynı olmayacak!

İki seçenek var ya zenginsin ya da fakir.

Bu süreci makaraya alanları sistem makara yapacak.

Bu tufan, büyük sıfırlamanın ilk adımı.

Hazır mısın?