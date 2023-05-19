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Tescilli Adana karpuzunda hasat başladı

Tescilli Adana karpuzunda hasat başladı

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı.

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Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'ndeki hasatta gazetecilere, geçmiş yıllara göre daha lezzetli karpuzların vatandaşlara ulaşacağını söyledi.

Hasadın normalden 15-20 gün geç başladığını ve bu durumun ürünün olgunlaşmasını sağladığını aktaran Tekin, "Hızlı bir şekilde hasadımızı yapıp Türkiye'nin ihtiyacı olan karpuzu Çukurova'dan tüm ülkeye gönderip herkesin bu lezzetle buluşmasını istiyoruz. Bunun için gayretimiz sürüyor." dedi.

Tekin karpuz hasadının eylüle kadar devam edeceğini dile getirdi.

"550 bin ton rekolte bekliyoruz"

Türkiye'nin meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü Adana'nın karpuz üreterek karşıladığını belirten Tekin şöyle devam etti:

"İki yıldır don ve doludan dolayı sıkıntılar yaşandığı için bu sene ekim alanımız biraz daha düşük. Önceden 110-120 bin dekar ekim varken bu sene 80 bin dekar civarında. Rekoltemiz iyi, dönüme 5-6 ton ve bundan sonraki dönemlerde de 10 tona kadar karpuz üretimi yapılır. Bu sene yaklaşık 550 bin ton rekolte bekliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız."

İzin verilmeden hasat yapılmıyor

Üreticinin yanı sıra tüccara da zarar veren erken hasadın önlenmesi çalışma yaptıklarını anlatan Tekin, "Ham karpuz piyasaya girdiği an alım hemen duruyor. Vatandaş buna tepkisini veriyor ve piyasada karpuz gitmiyor. Piyasalar anında düşüyor. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Her tarlada mutlaka bir ekibimiz kırım izni vermeden orada karpuz hasadı yapılmıyor." diye konuştu.

Üretici Ömer Öçal da hasadına başladıkları karpuzun şu anda tarlada kilogramının 6,5-7 liradan satıldığını aktardı.

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