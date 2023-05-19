Zafer Partisi'ni yasa boğan ölüm! Ümit Özdağ duyurdu: Ceren Gürkan hayatını kaybetti
Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti. Gürkan'ın ölüm haberini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından duyurdu. Öte yandan kazanın bazı detayları ortaya çıktı.Abone ol
Zafer Partisi, ölüm haberiyle sarsıldı. Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Gürkan'ın hayatını kaybettiğini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Özdağ "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sürücü alkollüymüş
Özcan Y. ile Ceren Gürkan’ın içinde bulunduğu otomobil, Ankara Etimesgut varyantında park halindeki çekiciye çarptı. Kazada, sürücü Özcan Y. yaralanırken Gürkan hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y.’nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Özcan Y. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken Ceren Gürkan’ın cenazesi Etimesgut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan Y’nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.