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Fuat Oktay aslen nereli, kaç yaşında? Fuat Oktay evli mi, eşi kimdir?

Fuat Oktay aslen nereli, kaç yaşında? Fuat Oktay evli mi, eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay 59 yaşında ve aslen Yozgat Çekerekli. Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Fuat Oktay son olarak Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyordu. Peki Fuat Oktay eşi ve çocukları kimdir?

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Fuat Oktay hayatı ile merak konusu oldu. Aslen Yozgat Çekerekli olan Fuat Oktay 59 yaşında.  Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini de yapan Fuat Oktay daha önce bir evlilik yaptı bu evliliği 2011 yılında sonlandı. Daha sonra Fuat Oktay ikinci evliliğini Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile yaptı. Fuat Oktay'ın 3 çocuğu var.

Fuat Oktay kimdir?

Fuat Oktay 1964 yılında Yozgat Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nden işletme ve imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans, endüstri mühendisliği alanında ise doktora derecelerini aldı. ABD’de bulunduğu süre içerisinde otomotiv ve bilişim alanlarında uzmanlaştı.

2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulunan Sayın Oktay, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

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