İzmir'de kayıp çocuklarının kemiklerini 21 yıl sonra bulup defnettiler

İZMİR'de 2002 yılında kayıp olan çocuklarının cansız bedenini Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulan aile, DNA testi raporlarının sonuçlanmasının ardından 21 yıl sonra çocuklarının cenazesini teslim aldı. 21 yıldır evlat acısı çeken anne ise sürecin gecikmesinden dolayı çok yıprandıklarını belirterek, "Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" diyerek teselli buldu.

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2002 yılında İzmir’den kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Barış Özek'in (18) cansız bedeni, 6 ay sonra Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulundu. İlçeye bağlı Yazıdere Mahallesi Körkuyu mevkiinde bulunan bir kuyuda tanınmayacak halde olan cesedin teşhisi için çalışma yapan polis ekipleri, kayıp başvurusunda bulunan aileler ile görüştü. Barış Özek’in eşi Cevriye Demirbaş, cesedi ayakkabılarından; annesi Gönül Özek ise kıyafetlerinden teşhis etti. Ancak alınan DNA örneklerinden sağlıklı sonuç alınamadığı öne sürülerek cinayet kayıtlara faili meçhul olarak geçti. Cenaze ise aileye teslim edilemedi.

Katil zanlısı ortaya çıktı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ölen şahsın eşi Cevriye Demirbaş'ın ailesini ifadeye çağırdı. Yapılan sorgunun ardından olayın aile içi infaz olduğu tespit edildi. Barış Özek’in, karısı Cevriye Demirbaş’a kötü davrandığı gerekçesiyle aile meclisinin öldürme kararı aldığını, cinayeti ise 2013 yılında işlediği bir başka cinayet nedeniyle 20 yıla mahkum olan Ercan A.’nın işlediğini tespit etti. Özek’i öldürme kararını veren aile üyelerinden İ.A., N.A., N.A.. ve A.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ercan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA raporu tamamlandı, cenaze 21 yıl sonra aileye teslim edildi

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması maksadıyla yeni çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar neticesinde, DNA örneğinin aileyle tamamen eşleştiği ortaya çıktı. Anne Gönül Özek, 2 gün önce aldığı bir telefonla DNA örneklerinin eşleştiğini ve ertesi gün oğlunun cenazesini teslim alacağını öğrendi. Neye uğradığını şaşıran ve 21 yıldır evlat hasreti çeken acılı anne, oğlu Barış Özek'in kemiklerini teslim aldı.

"Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak"

21 yıl önce kayıplara karışan evladı Barış Özek'in cenazesini alan acılı anne Gönül Özek, çocuğunun artık bir mezarının olması nedeniyle teselli bulduklarını ancak geç tecelli eden adalet nedeniyle de 21 yıl kabus yaşadıklarını belirtti. Anne Özek, "2002 yılında biz oğlumuzu kaybettik ve kayıp ilanı verdik. Otomobili Altındağ tarafında bulundu ama kendisi ortada yoktu. Biz yıllardır arıyorduk ama bulamadık. Biz kayıp ilanı verdikten 6 ay sonra Aydın İncirliova'da bir ceset bulundu ve biz de gittiğimizde evladımızın o olduğunu kıyafetlerinden ve porselen dişlerinden teşhis etmiştik. Ama o cesedin bizim çocuğumuza ait olmadığını, başka birine ait olduğunu söylediler. Sonra biz İzmir'e geri döndük ve babası da evlat acısına dayanamayarak 6 ay sonra vefat etti. Sonra bizi çağırdılar tekrar ve yeni atanan savcı faili meçhul cinayetleri çözmek için çalışma başlatmış 3 yıl önce; bu cesedin bizim çocuğumuza ait olduğunu söylediler. Ben ve çocuklarım DNA testi verdik ve test sonucunu beklememiz gerektiğini söylediler. Dün bana bir telefon geldi ve savcılıktan gelen telefonda DNA raporlarımızın uyuştuğunu, 21 sene önce kaybettiğimiz evladımızın kemiklerini teslim edeceklerini söylediler. Ben şimdi 21 sene sonra evladıma kavuşacağım. Ben duyunca neye uğradığımı şaşırdım. 21 sene geçti aradan. Aynı ceset, aynı kemikler... 21 sene boyunca bizi oyaladılar. Ben bu olayın araştırılmasını istiyorum. Cinayeti işleyen kimse, gerçek faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlum şu an yaşasa 38 yaşında çoluk çocuk sahibi olacaktı. 21 sene sonra babasının mezarının üzerine gömeceğiz. Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" açıklamasında bulundu.

"Mevlidini okuttuk ama cenazemiz gelmedi"

Barış Özek'in ağabeyinin eşi olan Nihal Yüksel ise 21 yılın ardından cenazeyi teslim almalarında ihmal olduğunu söyleyerek, "Psikolojimiz alt üst oldu. Biz Barış'ı çok aradık aslında sonra cansız bedenini bulduğumuza sevindik. Mevlidini okuttuk ama cenazemiz gelmedi. Babası 6 ay sonra öldü, savcı cesedin başka birine ait olduğunu söyleyerek cesedi teslim etmedi. Onun yerine gelen savcı faili meçhulleri ortaya çıkaracağını söyleyip bu olayın üzerine gitti. Annesi ve kardeşinden alınan örneklerle o cesedin Barış'a ait olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Babasının üzerine defnedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na getirilen Barış Özek'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, dün Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'nda bulunan babası Rıza Özek'in üzerine defnedildi.