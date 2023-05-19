Bugün noterler açık mı, 19 Mayıs noter çalışma saatleri kaçta kapanıyor?

19 Mayıs Cuma günü yani bugün noterde işi olanlar merak içerisinde "Bugün noterler açık mı?" ve "19 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs Cuma günü noterler açık mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

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Noterler bugün açık mı? 19 Mayıs Cuma günü yani bugün noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle yarın noterde işi olanlar bu soruların cevabını araştırıyor. İşte resmi tatil günlerinde noterlerin çalışma durumuyla ilgili merak edilen detaylar...

19 Mayıs'ta noterler açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizdeki resmi tatillerden biridir. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir.

Bu kapsamda 19 Mayıs'ta noterler kapalı olacak ve işlem gerçekleştirilmeyecek.

Noterler 22 Mayıs Pazartesi günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler.