BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,38
ALTIN 1.251,88
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Sinan Oğan destekçileri ikinci turda kime oy verir seçimi bilen anketçi araştırma sonuçlarını paylaştı

Sinan Oğan destekçileri ikinci turda kime oy verir seçimi bilen anketçi araştırma sonuçlarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Sinan Oğan'ın oylarının kime gideceği merak konusu olurken, 14 mayıs seçimlerini doğru bilen anketçi Hilmi Daşdemir, Sinan Oğan seçmen kitlesiyle ilgili yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı hüsrana uğradı. Zaferle ayrılmayı bekledikleri seçimlerden güç kaybederek ayrıldılar. İlk turu Erdoğan, yüzde 49.52 ile Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 ile tamamladı.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17 oy kritik önem kazandı. Peki Sinan Oğan'ın oyları kime gider?

14 mayıs seçimlerini ne yakın bilen anketçiler arasında yer alan kamuoyu araştırma şirketi Optimar başkanı Hilmi Daşdemir, tv100'deki yazısında merak edilen soruya cevap verdi:

"Yüzde 25’i Erdoğan’a, yüzde 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimine sahip" 

"Öncelikle gözden kaçırılmaması gereken bir husus var ki o da oy veren seçmenin yüksek bir parti aidiyeti ya da aday aidiyetleri yok. Nitekim Ata İttifakı ve Ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ın oyu arasında iki kat fark var.

Diğer taraftan yaptığımız araştırmalara göre Sinan Oğan’a oy veren seçmen kitlesinin yüzde 25’i Erdoğan’a, yüzde 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimine sahip. Bununla birlikte de yüzde 27,9’u kararsız olduğunu söylerken, yüzde 18,6’sı oy kullanmayacağını söylüyor ve yüzde 3,6’sı da cevap vermiyor.

"Rehavet haricinde Erdoğan her türlü kazanıyor"

Sonuç olarak, Sinan Oğan’ın seçmen kitlesinin yarısı Erdoğan’a diğer yarısı da Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimde ve bu dağılımda Erdoğan her türlü kazanıyor. Kazanamamasının tek sebebi ise seçmen kitlesinin rehavete kapılması olacaktır."

Hilmi Daşdemir'in yazısının tamamı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçimi en yakın bilen iki anket çıktı 'itibarımız satılık değil' iddiasıyla anket paylaşan ORC çuvalladı
Foto Galeri Seçimi en yakın bilen iki anket çıktı 'itibarımız satılık değil' iddiasıyla anket paylaşan ORC çuvalladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe tribünlerinde Hizbullah tepkisi! Tüm stat aynı sloganla inledi
Fenerbahçe tribünlerinde Hizbullah tepkisi! Tüm stat aynı sloganla inledi
Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri 2023
Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri 2023
TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması
TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması
MHP Kozan İlçe Başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti
MHP Kozan İlçe Başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Sinan Oğan ile bizim aramızda uçurum yok
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Sinan Oğan ile bizim aramızda uçurum yok
İspanyol ekibi İtalyan ekibine karşı! UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
İspanyol ekibi İtalyan ekibine karşı! UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
MHP büyükşehirlerde en çok oyu Kayseri’den alıyor
MHP büyükşehirlerde en çok oyu Kayseri’den alıyor
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gözler YSK'daydı! Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yapılan itirazlar değerlendirildi
Gözler YSK'daydı! Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yapılan itirazlar değerlendirildi
Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler
Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler
19 Mayıs resimli mesajları 2023 yeni 19 Mayıs kutlama sözleri
19 Mayıs resimli mesajları 2023 yeni 19 Mayıs kutlama sözleri
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor!
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor!