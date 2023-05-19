Sinan Oğan destekçileri ikinci turda kime oy verir seçimi bilen anketçi araştırma sonuçlarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Sinan Oğan'ın oylarının kime gideceği merak konusu olurken, 14 mayıs seçimlerini doğru bilen anketçi Hilmi Daşdemir, Sinan Oğan seçmen kitlesiyle ilgili yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı.

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14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı hüsrana uğradı. Zaferle ayrılmayı bekledikleri seçimlerden güç kaybederek ayrıldılar. İlk turu Erdoğan, yüzde 49.52 ile Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 ile tamamladı.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17 oy kritik önem kazandı. Peki Sinan Oğan'ın oyları kime gider?

14 mayıs seçimlerini ne yakın bilen anketçiler arasında yer alan kamuoyu araştırma şirketi Optimar başkanı Hilmi Daşdemir, tv100'deki yazısında merak edilen soruya cevap verdi:

"Yüzde 25’i Erdoğan’a, yüzde 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimine sahip"

"Öncelikle gözden kaçırılmaması gereken bir husus var ki o da oy veren seçmenin yüksek bir parti aidiyeti ya da aday aidiyetleri yok. Nitekim Ata İttifakı ve Ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ın oyu arasında iki kat fark var.

Diğer taraftan yaptığımız araştırmalara göre Sinan Oğan’a oy veren seçmen kitlesinin yüzde 25’i Erdoğan’a, yüzde 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimine sahip. Bununla birlikte de yüzde 27,9’u kararsız olduğunu söylerken, yüzde 18,6’sı oy kullanmayacağını söylüyor ve yüzde 3,6’sı da cevap vermiyor.

"Rehavet haricinde Erdoğan her türlü kazanıyor"

Sonuç olarak, Sinan Oğan’ın seçmen kitlesinin yarısı Erdoğan’a diğer yarısı da Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimde ve bu dağılımda Erdoğan her türlü kazanıyor. Kazanamamasının tek sebebi ise seçmen kitlesinin rehavete kapılması olacaktır."

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