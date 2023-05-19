MHP Kozan İlçe Başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.Abone ol
64 yaşındaki Nihat Atlı kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'ne yaşama veda etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Nihat Atlı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Ömer Çelik mesajında "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP’den Kozan Belediye Başkanlığı'nı kazanmış ancak hakkındaki suçlar nedeni ile Saadet Partisi'nin itirazı ile başkanlığı düşürülmüştü.