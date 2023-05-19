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Gözler YSK'daydı! Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yapılan itirazlar değerlendirildi

Gözler YSK'daydı! Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yapılan itirazlar değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde itiraz süreci dün tamamlandı. İlçe, il seçim kurullarından sonra Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) itiraz süreci üç adayın yarıştığı ilk tur seçim sonuçlarını değiştirmedi.

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İlk turda yarışan adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli yüzde 50 artı 1 oy oranına ulaşamadı. YSK bugün takvime göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur kesin sonuçlarını ilan ediyor. Gümrüklerde ve yurtdışı temsilciliklerde ikinci tur için oy verme işlemi yarın başlıyor. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme 24 Mayıs’ta sona erecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar gümrüklerde oy kullanabilecek.

Gözler YSK'daydı

Seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi için ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK’ya itiraz hakkı var.

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde dün YSK’daki itirazlar görüşüldü. İtirazlar üzerine sonucu etkileyecek bir karar verilmediği öğrenildi.

Milletvekili genel seçiminde ise YSK’ya (il seçim kuruluna il birleştirme tutanaklarına karşı) son Itiraz süresi kanun maddeleri dikkate alındığında 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar. YSK, önümüzdeki hafta bu tarihten sonra önüne gelecek itirazları da görüşüp karara bağladıktan sonra milletvekilliği seçimlerinde de kesin sonuçları ilan edecek. İkinci tur cumhurbaşkanlığı kesin sonucu ise
1 Haziran’da açıklanacak.

Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak

Bu arada AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için seçmen bilgi kâğıdının tüm seçmenlere yeniden dağıtılmasına karar verdiğini açıkladı. Özel, “YSK müracaatımız üzerine 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kâğıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir” dedi.

YSK’ya başvuru dilekçesini de paylaşan Recep Özel, seçmenlerin çoğunun bilgi kâğıtlarını bir daha lazım olmaz diye imha ettiğini veya kaybettiğini belirtti.

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