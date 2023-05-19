HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sinan Oğan' mesajı

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ile görüşme gerçekleştireceği, ve Oğan'a bakanlık vereceği yönündeki iddialar güçlendi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Hasip Kaplan Kaplan konuyla alakalı tweer attı.

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Türkiye, geçtiğimiz Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. İlk turda Cumhur İttifakı'nın 7'li Masa'ya kurduğu büyük üstünlükle birlikte seçim 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tura kaldı.

Seçimden %5.17 oy ile çıkan Sinan Oğan, seçimi ikinci tura taşıyan isim oldu. Bununla birlikte Oğan’ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ile görüşeceğinin ortaya çıkmasından sonra PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye başladı.

Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sinan Oğan' mesajı: Yanlış yapma

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li Hasip Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma" diyerek tweet attı.

Kaplan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur, ona oy verenler arkasında yok. Kılıçdaroğlu, bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın.'' ifadelerini kullandı.