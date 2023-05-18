Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akaryakıt müjdesi: Şimdi sırada Gabar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımız andan itibaren halkımız istifade edecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Şimdi sırada Gabar var"

Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımız andan itibaren halkımız istifade edecek.

Bu Kılıçdaroğlu'nun kol kola olduğu teröristler sebebiyle petrol yıllarca çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz. Aklıma yolda gördüğüm araç arkası yazısı geldi. 'Bir gün ağırlık düşerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma' diyordu. Sizin vebalinizi unutmadık, istismar etmedik.

Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.