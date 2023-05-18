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Arjantinli yıldız Julian Alvarez için tarihe geçme şansı

Arjantinli yıldız Julian Alvarez için tarihe geçme şansı

Manchester City formasıyla Avrupa'daki ilk sezonunu geçiren Arjantinli golcü Julian Alvarez, sezon sonunda Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı aynı sezonda şampiyon tamamlayan tek futbolcu olabilir.

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Premier Lig'de kalan 3 maçından birini kazanması halinde şampiyon olacak Manchester ekibi, 3 Haziran tarihinde de FA Cup finalinde ezeli rakibi Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

FA Cup finalinden hemen sonra dikkatlerini Şampiyonlar Ligi finaline çevirecek olan City, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak.

Alvarez tarihe geçebilir

Aralık ayında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Alvarez, Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu da kazanırsa, tarihte tek sezonda Dünya Kupası ve Avrupa Üçlüsünü kazanan tek futbolcu olmuş olacak.

Rekor kırdı

Alvarez, Real Madrid karşısında attığı golle beraber Messi'nin rekorunu geçerek 'Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde en genç gol atan Arjantinli oyuncu' rekoruna da imza atmış oldu. Lionel Messi bu başarıyı 23 yıl, 10 ay, 3 günlükken elde ederken Arjantin'in genç yıldızı Alvarez, 23 yıl, 3 ay ve 17 günlükken yakalamış oldu.

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