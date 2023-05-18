Muharrem İnce: FETÖ ve PKK ile verdiğiniz görüntü görülmez sandınız

Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta hezimete uğrayan muhalefete, "Terör örgütleri ile işbirliği halinde karalama kampanyası yaptınız. FETÖ ve PKK ile verdiğiniz görüntünün görülmeyeceğini sandınız. Milleti tanımıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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CHP'lilerin ‘çekil çağrısı'nın ardından FETÖ'nün kaset iftirasıyla adaylıktan çekilen Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta hezimete uğrayan 6'lı masaya ‘siyaset dersi' verdi: “Terör örgütleri ile işbirliği halinde karalama kampanyası yaptınız. FETÖ ve PKK ile verdiğiniz görüntünün görülmeyeceğini sandınız. Milleti tanımıyorsunuz.”

FETÖ'nün kaset iftirasıyla adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sosyal medya üzerinden ses getiren açıklamalarda bulundu:

"Son yurt Anadolu"

"Toplumu anlamadan siyaset yapmak mümkün değildir. Size oy vermeyenleri cahillikle, bilgisizlikle kendisini makarna ve kömüre satmakla suçlarsanız gideceğiniz pek fazla bir yer yoktur. Bin yıldır bu toprakları kendisine yurt edinme çabasında olan bu insanların tarihin derinliklerinden gelen düşünce mirasını anlamadan siyaset yapılamaz. Anadolu'da kalmak için Haçlı Seferlerine karşı duran bu millet, çok değil 100 yıl önce bu topraklardan sökülüp atılmamanın mücadelesini verdi. Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki ve diğer Osmanlı bakiyesi yerlerdeki Türklerin son kalesi, gidebileceği son yurdu Anadolu'dur.

"15 temmuz hatırlatması"

15 Temmuz 2016 günü tankların altına yatan, mermilerin üzerine atlayan, uçaklar kalkamasın diye ekinini gözünü kırpmadan yakan 'Çılgın Türklerin' duygu dünyasını anlamanız gerekiyor. Bu milletin en önemli önceliği vatanını savunmaktır. O nedenle 'her Türk asker doğar', o nedenle 'Ordu peygamber ocağıdır' o nedenle bu toplum Atatürk'ten vazgeçmez ve onu her daim derin saygı ve sevgi ile anar.

"Milleti tanımıyorsunuz"

Bu toprakların insanı 1000 yıldır kıyamda ve vatan savunmasındadır. PKK'yı ve uzantılarını, FETÖ'yü ve işbirlikçilerini haklı olarak vatanına tehdit olarak görmekte ve onlarla ne pahasına olursa olsun mücadele edilmesini talep etmektedir. Ekonomideki olumsuzluklardan, depremden medet umarak milletin bu reflekslerini görmeden vatanına tehdit olarak gördüğü PKK ve FETÖ ile verilen görüntülerin görmezden gelineceğini düşünmek milleti tanımamaktır.

"Sahada değilsiniz"

Savunma sanayiinde yapılanların, SİHA, İHA, gemi ve uçak çalışmalarının uyandırdığı hisleri görmemenin, bunların karşısında gibi görünmek milleti hiç tanımamaktır. Salon siyasetçileri bunları duymaz, anlamaz ve bilmez. Milleti anlamak için sahada olmanız gerekir. Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçim öncesinde de 'yalancı cennet' hikayeleri uyduruldu, ilk turda seçimin alınamayacağını söylemiştim. İki turlu seçimde oyların bölünmesi söz konusu değildir. Anketlerin sipariş üzerine açıklanan sonuçlar olduğunu da söyledim.

"PKK ve Fetö ile birlikte"

Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar. Bunlar herkesin gözü önünde olduğu halde bu hayasız akını bir sözle durdurabilecekler görmezden ve duymazdan geldi.

"Tweet atarak olmaz"

Oturdukları yerden sadece tweet atarak, sadece şikayet ederek, sadece WhatsApp gruplarında tartışarak memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlı su muhalifleri, sanatçılar, yazarlar hep bir ağızdan adaylıktan çekilmemi talep etti. Ben de çekildim. Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim. Şimdi herkes 'Muharrem İnce haklıymış' diyor. Evet ama 'Ba'de harabil Basra' (Basra harap olduktan sonra).

Kaset iftirasında bir CHP'liye tutuklama

FETÖ'nün İnce'ye yönelik kaset iftirasında CHP'nin eski teşkilat görevlisi Ozan Özgür Doğru, tutuklandı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mimarı Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 12 şüphelinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, şüphelilerden CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklandı.

ABB mimarına ev hapsi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi. Doğru ve Koçak'ın, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ve görüntüleri WhatsApp grubunda dolaşıma soktukları belirtilmişti.

'Ankara Kuşu' hesabından provokatif paylaşımlar yapan Oktay Yaşar gözaltında

Öte yandan Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya sitesi Twitter'da provokatif paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" adlı kullanıcı Oktay Yaşar da Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Veli Koçak, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapıyordu. Yurt dışında bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama emri talep edilmişti.

KAYNAK: AKŞAM GAZETESİ