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Alexis Sanchez kararını verdi Galatasaray'a kötü haber

Alexis Sanchez kararını verdi Galatasaray'a kötü haber

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Alexis Sanchez, Marsilya'ya transfer olmuştu. Şilili oyuncu, yeni sezonda da Marsilya forması giymeye sıcak bakıyor.

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Yaz transfer döneminde transfer olduğu Marsilya ile dikkat çeken bir performans ortaya koyan Alexis Sanchez'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyordu. Şilili yıldız kararını verdi.

Fransa'da iyi bir sezon geçiren Marsilya, takımın en önemli yıldızlarından biri olan Alexis Sanchez'i kaybetmek istemiyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Igor Tudor ve ekibi, yönetime oyuncunun kalması yönünde rapor sundu. 

Sanchez mutlu

Fransız ekibinde mutlu olan Şilili yıldız da opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Le10Sports'un geçtiği habere göre Alexis Sanchez, gelecek sezon da Marsilya forması giyecek.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, sezon başında Alexis Sanchez için Marsilya ile transfer yarışına girmişti. Erden Timur da o dönem yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla görüştüklerini doğrulamıştı. Yıldız golcü sezon içinde bir kez daha sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmişti.

34 yaşındaki hücum oyuncusuna Avrupa ve Güney Amerika liglerinden de teklifler olduğu ileri sürülmüştü.

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