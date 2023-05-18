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Meteoroloji uyarmıştı, İzmir'i yine sağanak vurdu

Meteoroloji uyarmıştı, İzmir'i yine sağanak vurdu

İZMİR'de aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı.  Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Yağışla beraber vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan, kentte Karabağlar bölgesinde etkili olan yağışla yollarda sular altında kaldı, araçlar sulara gömüldü.

Yeşildere Caddesi’nde ise biriken sular nedeniyle trafik durdu. Kentin bir başka noktasında ise vatandaşlar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.

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