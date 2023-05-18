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Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

Sanığı engellemek isterken bıçakla yaralayan genç de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadı'yı engellemek isterken bıçakla yaralayan tutuksuz sanık Tolga Daşkıran katıldı. Eşini ve kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Abdulkadir Ahmadı ise duruşmaya katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadı'yı "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis, kızını ve Hüseyin Ş'yi "kasten yaralama" suçundan 6 bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Tolga Daşkıran'a ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezası verdi.


Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran (19), Abdulkadir Ahmadi'yi (63) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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