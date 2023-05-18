BIST 4.499
DOLAR 19,79
EURO 21,31
ALTIN 1.244,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da konteyner kentler asfaltlanıyor

Adıyaman'da konteyner kentler asfaltlanıyor

ADIYAMAN Belediyesi, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentlerde asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da deprem sonrası oluşturulan toplu yaşam alanlarında hayatın normalleştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, konteyner kentlerde asfaltlama işlemlerine başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentlerdeki yaşam alanlarının daha iyi seviyelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu anlamda şehir genelindeki konteyner kentlerde zemin hazırlığı, asfaltlama, yama ve kaldırım onarım çalışmalarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Depremzede vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Metin Külünk: Özel bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar
AK Partili Metin Külünk: Özel bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar
ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü
ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü
Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı getirildi
Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı getirildi
Olimpiyat komitesi, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nı uygulamaya başladı
Olimpiyat komitesi, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nı uygulamaya başladı
Gaziantep'teki tüm depremzedelere konteynerleri teslim edildi
Gaziantep'teki tüm depremzedelere konteynerleri teslim edildi
Rusya: Ukrayna’da uzun menzilli füzelerle önemli miktarda silah ve mühimmat vurduk
Rusya: Ukrayna’da uzun menzilli füzelerle önemli miktarda silah ve mühimmat vurduk
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi
Galatasaray'ın Zaniolo planı suya düştü: Bu rakamı ödeyecek takım yok!
Galatasaray'ın Zaniolo planı suya düştü: Bu rakamı ödeyecek takım yok!
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade edecek
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade edecek
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
Yüksek tansiyon hastalarının yarısı hasta olduklarını bilmiyor!
Yüksek tansiyon hastalarının yarısı hasta olduklarını bilmiyor!