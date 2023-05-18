Adıyaman'da konteyner kentler asfaltlanıyor

ADIYAMAN Belediyesi, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentlerde asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da deprem sonrası oluşturulan toplu yaşam alanlarında hayatın normalleştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, konteyner kentlerde asfaltlama işlemlerine başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentlerdeki yaşam alanlarının daha iyi seviyelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu anlamda şehir genelindeki konteyner kentlerde zemin hazırlığı, asfaltlama, yama ve kaldırım onarım çalışmalarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Depremzede vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.