BIST 4.499
DOLAR 19,79
EURO 21,31
ALTIN 1.244,47
HABER /  SEÇİM

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.

Abone ol

Kırklareli İl Seçim Kurulu, Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Sınır kapısında paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

Seçmenler 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak. Bu sınır kapılarında da hazırlıklar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade edecek
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade edecek
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
Yüksek tansiyon hastalarının yarısı hasta olduklarını bilmiyor!
Yüksek tansiyon hastalarının yarısı hasta olduklarını bilmiyor!
Belçikalı Bakan Zühal Demir Erdoğan'a oy verenler için 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' dedi Ömer Çelik'ten tepki geldi
Belçikalı Bakan Zühal Demir Erdoğan'a oy verenler için 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' dedi Ömer Çelik'ten tepki geldi
Sahte araba satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandırdılar
Sahte araba satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandırdılar
İbrahim Kalın'dan Belçika'ya sert çıkış: İzan ve ölçüyü kaybettiler
İbrahim Kalın'dan Belçika'ya sert çıkış: İzan ve ölçüyü kaybettiler
Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ticaret artıyor
Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ticaret artıyor
Philadelphia Fed İmalat Endeksi, beklentilerin üstünde geldi
Philadelphia Fed İmalat Endeksi, beklentilerin üstünde geldi
Denizaltılar milli ve modern sistemlerle modernize ediliyor
Denizaltılar milli ve modern sistemlerle modernize ediliyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
İzmir ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu
İzmir ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bisiklet Fest sürüyor! Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı
Bisiklet Fest sürüyor! Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı