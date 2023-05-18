Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ticaret artıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: - "Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ticaret 3 yılda neredeyse yüzde 30 artış gösterdi. Bu durum söz konusu ülkelerin, Rusya ile olan güçlü dostluk ve karşılıklı saygı bağlarını destekliyor"

Abone ol

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasında ekonomik ve stratejik ortaklığın geliştirilmesinde güvenin önemine dikkati çekerek, "Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ticaret 3 yılda neredeyse yüzde 30 artış gösterdi. Bu durum söz konusu ülkelerin, Rusya ile olan güçlü dostluk ve karşılıklı saygı bağlarını destekliyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da başladı.

Forum kapsamında düzenlenen "Rusya Helal Expo 2023"'ün açılışında konuşan Husnullin, bu yılki forumda 80'in üzerinde ülkeden temsilcilerin katılımıyla 150'den fazla iş oturumu ve etkinliğe yer verileceğini söyledi.

Husnullin, forumun geniş bir coğrafyaya hitap ettiğine işaret ederek, "Etkinliğimizin ana sloganı güven ve işbirliğidir. Güven, Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik alanda değil, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda ortaya koyan tüm işbirliği projelerinin çeşitlendirilmesinde de önemli faktör haline geldi. Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ticaret üç yılda neredeyse yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu durum söz konusu ülkelerin Rusya ile olan güçlü dostluk ve karşılıklı saygı bağlarını destekliyor. Ortak çaba ile ülkeler arası işbirliği daha da geliştirilebilir." dedi.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov da yüksek katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Etkinliği düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden Minnihanov, konuşmasının ardından fuar alanındaki stantları gezdi.