'15 Mayıs sabahı yargılanacaksın' denilen Hacı Yakışıklı seçim sonrası meydan okudu

14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren yazar Hacı Yakışıklı, seçim öncesi kendisine yönelik saldıranlara cevap verdi. Yakışıklı, "15 Mayıs sabahı yargılanacaksın" diyenlerden korkmadık! Yeni dönemde PKK ve FETÖ sonsuza dek bitecek; bunu da göreceksiniz!" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekili seçimleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kalırken seçimlere ilişkin analizler gelmeye devam ediyor.

Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, seçim sonuçlarını "Altılı Masa'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Bay Kemal!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Muharrem İnce, “Kaybedince suçu bana atmasınlar" dedi. Bu hamlenin doğruluğu 14 Mayıs gecesi kabak gibi su yüzüne çıktı." diyen yazar, Akşener'in kalktığı masaya oturmasının seçim sonuçlarına yansıdığı görüşünü dile getirdi.

"Dili ve zihni değiştirin"

Muhalefete söylem değişikliğine gitmeye çağıran Yakışıklı, şu ifadelere yer verdi:

"Demek ki S400'leri Rusya’ya verme isteği ve Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak yanlışmış!

ABD-Rusya ikilisinden birini seçmek zorunda değiliz, her ikisiyle de “Türkiye menfaatine göre" görüşürüz. Vatandaş bunu istiyor.

“Türkiye’de hukuk yok” diyerek sadece Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’dan bahsetmek yanlışmış!

Sanki 85 milyonluk ülkede sadece bu ikili var. Bunlar çıkarsa hukuk mükemmel hale gelecek. Amaçları halkın hukuku değil! O yüzden bu söylem ters tepti.

PKK eleştirilince; “Ama siz de Öcalan’ı TRT’ye çıkardınız” söylemi ters tepti! Velev ki yanlış olsun! Muhalefet kendi yanlışını bir başka yanlışlığı bahane ederek örtmeye çalıştı; millet müsaade etmedi!

“Siz de zamanında FETÖ ile ortaktınız” söylemi de ters tepti. En büyük FETÖ düşmanlarından olmama rağmen kesip kırptıkları mesajlarla beni bile itham ettiler. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.

“HDP Masa'da” denmesine rağmen milletin aklıyla alay edip "Alakamız yok" denmesi yanlıştı! Millet her şeyi gördü.

“Canım, muhalefetin her şeyi yanlış mı?” diyenler vardır. Elbette her şeyleri yanlış değil, öyle olsaydı toplumun yüzde 44’ü Kemal Bey’e oy vermezdi.

Yahut iktidarın her şeyi doğru olsaydı Ak Parti'nin vekil sayısı yüzde 42'den yüzde 35’e düşmezdi." ifadelerine yer verdi.

"15 Mayıs sabahı yargılanacaksın"

Seçim öncesi kendisine yönelik hakaret ve tehditlere değinen Yakışıklı, suçlamalara böyle cevap verdi:

"Yurt dışına kaçacaksın" diyenler iki yıldır aralıksız tehdit etti; direndik!

"Biletini al" diyenlere; direndik!

İğrenç küfürlere direndik!

"15 Mayıs sabahı yargılanacaksın" diyenlerden korkmadık!

Yeni dönemde PKK ve FETÖ sonsuza dek bitecek; bunu da göreceksiniz!

İktidarın en önemli işlerinden birisi PKK ve FETÖ terör örgütlerini bir daha başka isimler altında palazlanmadan tarih sahnesinden silmek olacaktır.

Ne elebaşı ne örgüt elemanı; hiç kimse kalmamalı! Bu örgütlerin feshi edildiği dünyaya deklare edilmelidir.

"15 Mayıs sabahı kaçacaksınız" diyen onun bunun beslemeleri!

Biz her şart altında vatanımızdayız!

Başka Türkiye yok!

"Yargılanacaksınız" diyen ofis çocukları!

Biliyoruz siz terör sevicisiniz!

2023-2028 PKK/YPG/FETÖ'nün tamamen yok oluşuna sahne olacak!"