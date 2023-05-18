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İslahiye'de 360 afet konutunun kaba inşaatı Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak

İslahiye'de 360 afet konutunun kaba inşaatı Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını bildirdi.

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Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bölgedeki inşaatların son durumuna ilişkin videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."

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