Seçim öncesi Kılıçdaroğlu çelik yelek giymişti CHP önce şikayet etti sonra geri çekti o kişi partili çıktı

Seçim öncesi suikast ihbarı sonrası Kılıçdaroğlu'na suikast yeleği giydirilmesiyle şoke eden ayrıntılar çıktı. CHP'den yapılan açıklamada yakalanan kişinin partili olduğu ve bireysel olarak geldiği ve CHP yönelik tehditlerden endişe duyduğu için yardımcı olmaya çalıştığı ve şikayetin geri çekildiği belirtildi.

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CHP yetkilileri, miting alanındaki hazırlıkları fotoğraflayan M.P isimli emekli astsubayın yakalandıktan sonra gözaltı işlemi yapılması için savcılık ve emniyetle iletişim kurulduğunu söyledi.

Kendilerinin de hemen olayı araştırmayı başladığını ifade eden CHP yetkilileri, M.P isimli kişinin partili olduğunu öğrenildikten sonra şikayetin geri çekildiği belirtildi.

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ciddi tehditler geldiğini ve bu konuda uyarıların yapıldığı belirtilirken, şu bilgiler paylaşıldı:

“Miting alanında CHP tarafından görevlendirilmeyen bir kişinin fotoğraflar çekmesi doğal olarak endişe yarattı. Olayın aydınlatılması için de hemen şikayet edildi. Ancak yakalanan kişinin partili olduğu ve bireysel olarak geldiği ve CHP yönelik tehditlerden endişe duyduğu için yardımcı olmaya çalıştığı anlaşılınca şikayet geri çekildi.”

CHP "partili" dedi, gözaltına alınan M.P.: "Güvenlik şirketi çalışanıyım"

Odatv’nin gündeme getirdiği olayla ilgili Sabah gazetesi de haber yaptı. Haberde gözaltına alınan M.P’nin güvenlik şirketi çalışanı olduğu ve CHP tarafından tutulduğu belirtildi.

CHP yetkilileri ise M.P isimli şahsın “partili” olduğunu ve kendi inisiyatifiyle alana giderek fotoğraf çektiği bilgisini verdi.

Ancak emekli astsubay M.P ifadesinde CHP yetkililerini yalanladı. M.P, güvenlik şirketi çalışanı olduğunu söyledi.

Sabah gazetesi haberinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi yayınlanarak emekli astsubay hakkında soruşturma yapılmasını istediği belirtildi.

CHP'nin isteği üzerine alan giden güvenlik şirketi elemanı çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alınan M.P., olayla ilgili şunları söyledi:

“10 Mayıs'ta birlikte görev yaptığı kendisi gibi emekli asker olan G.T., tarafından arandım. Günlük 3 bin lira karşılığında miting alanlarının güvenlik aksaklıkları ile ilgili tespit ve raporlama yapacaklarını söyledi. Güvenlik şirketi aracılığıyla CHP'nin isteği üzerine emekli asker arkadaşlarıyla bu işi yapıyoruz” dedi.

"150 bin TL'ye anlaştık"

M.P’nin bulunduğu ekipten sorumlu olduğu belirtilen B. A. da ifadesinde şu bilgileri verdi: "Çankaya ilçesi Mahatma Gandi Caddesi üzerinde bulunan bir ofiste Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu belirten Ercan Ciritlioğlu ile buluştuk. Kendisiyle tanıştıktan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler aldıklarını buna yönelik olarak Emniyetin aldığı tedbirler dışında sivil gözle bakalım, gördüğümüz hatalar varsa bir sonraki miting de düzeltelim dedi. Bununla ilgili bir ekip kurmak istediğini söyledi. Yasal boyutunu tartıştık.

CHP'nin güvenlik danışmanı olarak kimlik çıkarmasını ve bu şekilde görev yapabileceğimizi söyledik. Burada iş ile ilgili detayları konuştuk. Ekipten sorumlu kıdemli olmamdan dolayı beni seçtiler ve Ercan Giritlioğlu ile birlikte bir otelde Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü ile konuştuk. Bu iş

Ne olmuştu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi Samsun ve Ankara mitinginde çelik yelek giymişti. Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan ekip, 'ciddi bir istihbarat' nedeniyle çelik yelek önlemini devreye soktu ve koruma sayısı artırıldı. Sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitinge beyaz gömleğinin altına giydiği çelik yelekle çıktı. Kılıçdaroğlu’nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Emniyet’in Kılıçdaroğlu’na tek bir eskort araç verdiğini belirterek “Polis eskortlar, trafik nerede sıkışıksa bizi oraya soktular. Yanlış güzergâh nedeniyle bir buçuk saat gecikmeyle ulaşıldı. Polis, partinin değil devletin polisi olmalıdır” tepkisini gösterdi.

için aracı güvenlik firmasıyla 150 bin liraya anlaştık" dedi.