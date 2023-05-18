BIST 4.529
DOLAR 19,79
EURO 21,36
ALTIN 1.256,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te parkta gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt isimli genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmazken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Masal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan Özkurt'u ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkurt, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı yada zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Parktaki şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı
DenizBank sürdürülebilirlik hedefiyle 610 milyon dolar yurt dışı ihraç gerçekleştirdi
DenizBank sürdürülebilirlik hedefiyle 610 milyon dolar yurt dışı ihraç gerçekleştirdi
14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu
14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu
Bosna Hersek Federasyonu Vergi İdaresi, FETÖ bağlantılı okulların vergi borcunu açıkladı
Bosna Hersek Federasyonu Vergi İdaresi, FETÖ bağlantılı okulların vergi borcunu açıkladı
e-YÖKDİL, e-YDS ve MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı hafta sonu yapılacak
e-YÖKDİL, e-YDS ve MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı hafta sonu yapılacak