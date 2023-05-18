Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te parkta gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt isimli genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmazken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Masal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan Özkurt'u ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkurt, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı yada zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Parktaki şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.