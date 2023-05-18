BIST 4.539
DOLAR 19,79
EURO 21,37
ALTIN 1.256,72
HABER /  EKONOMİ

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1424 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Abone ol

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,2 azalışla 847 milyon 62 bin 444 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 06.00'da 1424 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1893 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1899 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1349 lira 99 kuruştan işlem gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ormana gelenler şoke olmuştu! Paket paket dökmüşler cezası belli oldu
Ormana gelenler şoke olmuştu! Paket paket dökmüşler cezası belli oldu
İstanbulspor'u deviren Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler!
İstanbulspor'u deviren Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler!
Sahte araç satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandıran 3 zanlı yakalandı
Sahte araç satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandıran 3 zanlı yakalandı
Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"