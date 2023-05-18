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Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

Mustafa Dağıstanlı - Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta başladı.

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Türkiye Güreş Federasyonunca Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen, 3 gün sürecek organizasyonun ilk günü 4 sıklette 90 sporcular mücadele veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Akif Pirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası kadrosunun burada alınan sonuçlar sonrası belirleyeceğini ifade ederek, "Şu an yarışmalarımız istediğimiz şekilde devam ediyor. Umut ediyoruz ki burada yeni yetenekleri de görürüz." dedi.

Pirim, 2023'ün başarılarla geçtiğini dile getirerek, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromende 17 yıl sonra 17 madalya alındığını anımsattı. Kadın sporcuların da birçok başarıya imza attığına değinen Pirim, "Ümit ediyoruz ki bu başarıyı Dünya Şampiyonası'na ve bizim için en önemlisi olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Güreş her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuştur. Olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

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