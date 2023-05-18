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e-YÖKDİL, e-YDS ve MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı hafta sonu yapılacak

e-YÖKDİL, e-YDS ve MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı hafta sonu yapılacak

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 20 Mayıs Cumartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEBEKYS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca) ise 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ve elektronik ortamda sınav uygulamalarına devam ettiklerini belirtti. Hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler de veren Ersoy, "Bu hafta sonu düzenlenecek e-YDS ve e-YÖKDİL toplam 6 bin 420 adayın katılımıyla yapılacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınavlarda emniyet dahil 530 kişi görev alacak" dedi.

MEB-EKYS 47 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Ersoy, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek amaçlı yapılacak 2023-MEB-EKYS için şunları kaydetti:
"47 ilde, toplam 82 bin 520 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 10 bin 620 görevli yer alacak. 217 bina ve 2 bin 839 salonda düzenlenecek sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara girecek tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylık diliyorum."

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

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