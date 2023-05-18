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İsrail, Hollanda'ya 305 milyon dolar değerinde topçu füzesi fırlatma sistemi sattı

İsrail, Hollanda'ya 305 milyon dolar değerinde topçu füzesi fırlatma sistemi sattı

İsrail'den Hollanda'ya topçu füzesi fırlatma sistemlerinin ihracı için 305 milyon dolar değerinde anlaşma imzalandı.

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, topçu füzesi fırlatma sistemlerinin satışına yönelik ilk ihracat anlaşmasının Hollanda Savunma Bakanlığı ile imzalandığı belirtildi.

Bakanlık, savunma sistemleri tedarikine yönelik anlaşmanın 305 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "İsrail Savunma Bakanlığı, sözleşme kapsamında Elbit Şirketi aracılığıyla, Hollanda'ya 20 topçu fırlatma sisteminin satışının yanı sıra konuyla ilgili eğitim ve destek hizmetleri sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, anlaşmayı "önemli" olarak nitelendirerek, "iki ülke arasındaki derinleşen ilişkilerin devam ettiğini" vurguladı.

Kara ve deniz sistemleri, kontrol, iletişim, istihbarat gözetleme, keşif ve dron sistemleri alanında faaliyet gösteren Elbit Şirketinin merkezi İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunuyor.

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