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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 57'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,7900 liradan, avro 21,4100 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 4.655,17 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan değer kaybetti.

Dün 4.661,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.630,11, en yüksek ise 4.699,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, İş Bankası (C), Akbank ve Sasa Polyester oldu.

- Altının onsu 1.977 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 137,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,7900 liradan, avro 21,4100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.977 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 76,5 dolardan işlem görüyor.

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