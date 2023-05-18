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ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yükseliyor!

ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yükseliyor!

ABD'de en az bir kez depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı, sekiz yılda yaklaşık yüzde 10 artarak yüzde 29'a ulaştı.

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Araştırma şirketi Gallup, 5 bin 167 ABD'li yetişkinin katıldığı bir araştırma yaptı.

Bu kapsamda, katılımcılara, "halihazırda depresyon tedavisi görüp görmediği ve hayatının herhangi bir döneminde depresyon teşhisi konulup konulmadığı" soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre, ABD'de halihazırda, depresyon tedavisi gören yetişkin oranı 2015'e göre yaklaşık yüzde 7 artarak 17,8'e çıktı.

Kadınlarda en az bir kez depresyon görülme oranı yüzde 36,7'ye yükselirken erkeklerde bu oran yüzde 20,4 olarak tespit edildi.

Araştırmada ABD'de en az bir kez depresyon teşhis konulan yetişkinlerin oranı yüzde 29'a çıktı, 2017'den bu yana kadınlarda depresyon görülme oranı ise erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat arttı.

Gençlerde depresyon görülme oranı daha yüksek

Depresyon teşhis oranının, 18-29 yaş aralığındakilerde yüzde 34,3, 30-44 yaş aralığındakilerde yüzde 34,9 olduğu kaydedilen araştırmada, 44 yaşın üstündekilerde ise bu oranın daha düşük olduğuna işaret edildi.

Öte yandan küresel ölçekte, 15 yaş ve üstündeki her 10 kişiden 4'ünde depresyon ya da kaygı bozukluğu görüldüğü ifade ediliyor.

Gallup'un daha önceki araştırmasında ise Kuzey Amerikalı yetişkinlerin yüzde 22'sinin depresyon ya da kaygı bozukluğunun günlük yaşamlarını en az iki hafta boyunca aksatacak seviyeye ulaştığı tespit edilmişti. Bu oran, dünya genelinde ise yüzde 19 olarak ifade ediliyor.

ABD'de, klinik depresyon vaka sayısında Kovid-19 salgını dönemindeki kapanmalar, kısıtlamalar ve enfeksiyon korkusu sonucu hızlı bir yükselişin görüldüğü belirtiliyor.

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