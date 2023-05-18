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Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'la görüşecek! Kritik görüşmenin tarih belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'la görüşecek! Kritik görüşmenin tarih belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

Sinan Oğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada  "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."

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