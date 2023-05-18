Gaziantep'te eski damadı tarafından makamında öldürüldü

GAZİANTEP Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, eski damadı tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yemişken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken (59), makamında husumetli olduğu eski damadı Orhan Samancıoğlu (35) ile tartıştı.

Tartışma sırasında Orhan Samancıoğlu, Mehmet Yaşar Yemişken'e pompalı tüfekle ateş etti. Olay sonrası kefalet başkanı ağır yaralanırken saldırgan damat kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı başkana ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis eski damadın peşinde

Olaydan sonra kaçan saldırgan eski damadı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.