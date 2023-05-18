Kılıçdaroğlu yüzde 52 oy aldı Erdoğan oyları çaldı! Soner Yalçın işin aslını yazdı

Yazan Soner Yalçın, 14 mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalara değinerek, FETÖ-PKK, parti trolleri ve medya manipülasyonu yapan gazetecilerin yalanın organizatörleri olduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanılığı seçim sonuçlarını kabullenmek istemeyenlerin iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

"Aslında Kılıçdaroğlu kazandı, Erdoğan oyları çaldı!” “Kılıçdaroğlu'nun yüzde 52 oy aldığı doğru mu?” soruları dolaştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi. Yener, "Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır." dedi.

Peki bu tür manipülasyonlar nasıl salgın hastalık gibi yayılıyor? Kritik soruya Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Yalanın merkezleri" başlıklı yazısında cevap verdi:

"Bu seçim süreci -özellikle de okumuşların “insani gelişme endeksinin” ne derece düşük olduğunu gösterdi. Niye böyle, açıklayayım:

Yankı odası; katılımcıların, kapalı bir sistem içinde tekrarlama yoluyla önceden var olan inançlarını güçlendiren- pekiştiren ve hiçbir şekilde karşıt fikirleri duymak istemeyen yalıtılmış ortamdır.

Yankı odaları, kendi görüşünden o kadar emindir ki; farklı argümanlara tahammül göstermez. Yanlılık esastır. Yalnızca görüşlerini destekleyen bilgileri toplar ve çelişkili buldukları veya fikirleri üzerinde olumsuz etki yapacak bilgileri dikkate almaz. Hatta düşmanlık duyar. Tek amacı vardır; siyasi çıkarımda bulunmak. Kişiler, fikirlerinin yankı odasında başkaları tarafından daha kolay kabul edileceğinden genellikle burada olmaktan mutludur!

Yankı odalarının küratörlüğünü FETÖ-PKK ya da parti trolleri yapıyor

Yanıltıldığını aklına bile getirmeyen çoğu kişi yankı odası “üyesi” olmaya gönüllüdür. Ki araştırmalara göre çoğunluğu yüksek öğrenimli! Bu, yeni kabilecilik neotribalizmdir Ve Türkiye'de, yankı odalarının küratörlüğünü FETÖ-PKK ya da parti trolleri yapmaktadır.

Parti borazanı gazeteciler

Sadece yankı odası değil. Medya manipülasyonu bilgiyi eğip bükme mantıksal safsatalar Düpedüz aldatma/dezenformasyon İnsanları heyecanlandıracak sansasyonel konuşmalar- yazılar, Komplo teorileri. İstenilen sonucu yaratmak için kullanılan bu teknikler hiçbir zaman bu seçimde olduğu kadar yaygın olmadı!

Bunu yapanlar kendi özel çıkarları için kalemini eğip büken parti borazanı gazeteciler! Habercilik, partiyle ilişkilere dönüştürüldü; haber büsbütün siyasi reklam aracı oldu. Medya manipülatörleri hakikati aramıyor. Haber yerini, tartışmanın yalnızca bir tarafını sunan salt propagandaya bıraktı.

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı