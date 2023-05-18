Invamed'den beyin anevrizmasına ameliyatsız çözüm

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen STENA intrakraniyal akım çevirici stentler, intrakraniyal anevrizması ve psödoanevrizması olan hastaların endovasküler tedavisi için kullanılıyor

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Invamed, STENA intrakraniyal akım çevirici stent ile beyin anevrizmasına ameliyatsız çözüm sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, intrakraniyal stentler, beyin damarlarında anevrizma (damarın bir bölgesinde keseleşme) veya stenozu (daralma) olan kişilerin tedavisi için kullanılan tıbbi cihazlar.

Bu anevrizmalar, çevresindeki dokulara baskı yapacak boyutta olmadığı veya stenoz kan akımını ciddi boyutta engellemediği sürece herhangi bir belirti vermezken, bazen baş ağrısı ya da farklı şikayetler için başvurulduğunda keşfedilebiliyor.

Ancak, anevrizma her zaman patlama riski taşıyor ve bu durum inme gibi hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Son yıllarda tüm dünyada sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemi haline gelen intrakraniyal stentler, Türkiye'de de üretilmekte olup, dünyanın dört bir yanından talep görüyor.

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen STENA intrakraniyal akım çevirici stentler, intrakraniyal anevrizması (kafa içi anevrizma) ve psödoanevrizması (sakküler anevrizma, fusiform anevrizma, diseksiyon) olan hastaların endovasküler tedavisi için kullanılıyor.

Beyin anevrizmalarının tedavisinde kullanılan özel bir yapıya sahip stentler olan akım çevirici stentler sayesinde anevrizmanın içini tel parçaları ile doldurmaya gerek kalmıyor. Minimal invaziv yöntem ile gerçekleştirilen işlem, damar içindeki kan akımını yönlendirme ve şekillendirme yeteneğine sahip.

Tedavi sırasında, stent sayesinde anevrizmanın içine doğru olan kan akımı damar içinde farklı bir noktaya yönlendiriliyor. Bu durum, anevrizmanın içindeki kan akışının yavaşlamasına ve anevrizmanın stabilizasyonuna yardımcı oluyor. Böylelikle, anevrizmanın patlama riskinin önüne geçilebiliyor.

Stent, anevrizmanın boyun bölgesine yerleştirilerek anevrizmanın büyümesini ve potansiyel bir patlamayı engelleyen bir bariyer oluşturuyor.

İntrakraniyal stentler genellikle nikel-titanyum alaşımı olan nitinolden yapılıyor. Nitinol ise elastik özelliği sayesinde stentin yerleştirilmesi ve genişlemesi için uygun bir malzeme. Stentler genellikle tel ağı şeklinde olup, damarı destekleyerek açık tutuyor.

- Stent, nitinol yapısı ile optimum seyir sağlayan yapıya ve esnekliğe sahip

Psödoanevrizmalar (yalancı anevrizmalar), arter veya damarların duvarlarında oluşan bir lezyon olarak biliniyor. Gerçek anevrizmalardan farklı olarak, psödoanevrizmalar arter veya damarın tamamını içermiyor, sadece dışarıya doğru bir dış kesesi bulunuyor.

Sakküler anevrizma (beyin anevrizması veya intrakranial anevrizma olarak da bilinir), beyindeki arterlerin duvarında meydana gelen, genellikle baloncuk şeklindeki anormal çıkıntı veya genişlemedir. Bu çıkıntı, arter duvarının zayıfladığı veya hasar gördüğü bir noktada oluşuyor.

STENA intrakraniyal akım çevirici stent, nitinol yapısı ile optimum seyir sağlayan bir yapıya ve esnekliğe sahip. Çok katmanlı örgülü yapısı sayesinde türbülansı laminasyona dönüştürüyor. Stentin örgüsü, anevrizmadaki akışın hemodinamiğini etkilerken, yüksek yoğunluğu ve düşük gözenek çapı ile endotelleşmeyi hızlandırarak anevrizmanın zaman içerisinde kaybolmasını sağlıyor.