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Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor, bir maçta 6 sarı kart görerek takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

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Bursaspor, Somaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü’nün 16.05.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Somaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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