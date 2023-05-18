BIST 4.659
DOLAR 19,79
EURO 21,41
ALTIN 1.257,59
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 3 şüpheli yakalandı!

Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 3 şüpheli yakalandı!

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlu kaçırılmaya çalışıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlu kaçırılmaya çalışıldı
Asya borsaları pozitif seyretti
Asya borsaları pozitif seyretti
HAVELSAN ilk milli silahlı dronu üreten ASİSGUARD'a ortak oldu
HAVELSAN ilk milli silahlı dronu üreten ASİSGUARD'a ortak oldu
Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu yeniden gözaltına alındı! Bu kez nedeni ise...
Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu yeniden gözaltına alındı! Bu kez nedeni ise...
Hüseyin Gülerce 'Sinan Oğan'ı bitirir' dedi Sinan Oğan için bu soruyu sordu
Hüseyin Gülerce 'Sinan Oğan'ı bitirir' dedi Sinan Oğan için bu soruyu sordu
BİEN, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
BİEN, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
EHF Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor başarıda istikrar peşinde
EHF Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor başarıda istikrar peşinde
Sivas'ta yağışlarla birlikte umutlar da yeşerdi
Sivas'ta yağışlarla birlikte umutlar da yeşerdi
İran ile Taliban yönetimi arasında su krizi
İran ile Taliban yönetimi arasında su krizi
Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman
Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman
Ankara'da büyük panik! Fırtına caminin minaresini yıktı ev ve otomobiller...
Ankara'da büyük panik! Fırtına caminin minaresini yıktı ev ve otomobiller...
Antalya'da yaşlıların kabusu dolandırıcı yakalandı!
Antalya'da yaşlıların kabusu dolandırıcı yakalandı!