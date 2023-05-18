Ankara'da büyük panik! Fırtına caminin minaresini yıktı ev ve otomobiller...

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde fırtına nedeniyle minarenin üzerine devrildiği ev ve 2 otomobilde hasar oluştu.

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Tadilat çalışması süren caminin minaresi, fırtına sebebiyle yanındaki ev ile park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Ev ve araçların zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Zarar gören evin sahibi Mehmet Gönen (62), AA muhabirine, olay sırasında evde dinlendiğini söyleyerek, "Annem de namazını kılmış, yanımda kanepede oturuyordu. Büyük bir gürültüyle uyandım. Ne olduğunu anlayamadık ve kendimizi dışarı attık. Baktık evimiz yıkılmış, arabalar zarar görmüş. Ne yapalım, bu da Allah'tan geldi." dedi.