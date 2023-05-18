Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 bin çam fidanı dikildi

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde 8 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında köylerde vatandaşlarla birlikte fidan dikimi gerçekleştiren Kaymakam Selçuk Baş; sonbaharda da 8 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

“İlçemizde yeşil alanlar daha da artacak”

Kaymakam Baş; “Sonbaharda da ilçede 8 bin çam fidanını toprakla buluşturarak bu yıl 16 bin çam fidanı dikimi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu kampanyayla ülkemizde ve ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir" dedi.

Protokol üyeleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştiren vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.