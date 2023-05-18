BIST 4.689
DOLAR 19,79
EURO 21,41
ALTIN 1.256,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 bin çam fidanı dikildi

Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 bin çam fidanı dikildi

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde 8 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Abone ol

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında köylerde vatandaşlarla birlikte fidan dikimi gerçekleştiren Kaymakam Selçuk Baş; sonbaharda da 8 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

“İlçemizde yeşil alanlar daha da artacak”

Kaymakam Baş; “Sonbaharda da ilçede 8 bin çam fidanını toprakla buluşturarak bu yıl 16 bin çam fidanı dikimi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu kampanyayla ülkemizde ve ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir" dedi.

Protokol üyeleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştiren vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İHH'nin açtığı "Genç Atölye" satışlara başladı
İHH'nin açtığı "Genç Atölye" satışlara başladı
TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
Seferihisar’ın plajları yaza hazırlanıyor
Seferihisar’ın plajları yaza hazırlanıyor
Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 2 yeni fakülte açılıyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 2 yeni fakülte açılıyor
Turfanda kiraz çıktı: İlk hasatlar Norveç, Almanya ve Rusya'ya
Turfanda kiraz çıktı: İlk hasatlar Norveç, Almanya ve Rusya'ya
Adana'da babaevine göndermek istemediği eşini ölüme gönderdi: 2 yaralı
Adana'da babaevine göndermek istemediği eşini ölüme gönderdi: 2 yaralı
Türk vatandaşlarının Fransa'da oy kullanacağı merkezler incelenecek
Türk vatandaşlarının Fransa'da oy kullanacağı merkezler incelenecek
TOKİ inşaatlarında yerli malı ürün kullanımı yüzde 100'e ulaştı
TOKİ inşaatlarında yerli malı ürün kullanımı yüzde 100'e ulaştı
Davutoğlu'nun pozu İsmail Saymaz'ı kızdırdı: 'Esselâmü Aleyküm' deyiverin de Anadolu ayağa kalksın
Davutoğlu'nun pozu İsmail Saymaz'ı kızdırdı: 'Esselâmü Aleyküm' deyiverin de Anadolu ayağa kalksın
İngiliz telekomünikasyon şirketi BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
İngiliz telekomünikasyon şirketi BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor