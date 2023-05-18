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İHH'nin açtığı "Genç Atölye" satışlara başladı

İHH'nin açtığı "Genç Atölye" satışlara başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca açılan, kırtasiye ağırlıklı ürünlerin bulunduğu "Genç Atölye" satışlara başladı.

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Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç İHH öncülüğünde kurulan Genç Atölye'de, bez çanta, matara, tişört, defter ve ajanda gibi 15 farklı kalemde 96 çeşit ürün seçeneği sunuluyor.

İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünler, Fatih'teki satış mağazasından da alınabiliyor.


Çizim ve tasarımları Genç Atölye ekibi tarafından hazırlanan ürünlerden elde edilen gelir, İHH tarafından yurt içi ve dışında yapılan yardım çalışmalarında kullanılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç Atölye Sorumlusu Emine Ebrar Bilgin, atölyenin kar amacıyla değil yardım çalışmalarına katkı sunması için kurulduğunu belirtti.

Bilgin, "Ürün tasarımlarımızı yaparken özgün olmasını önemsiyoruz. Bununla birlikte bir bilinç oluşturacak belirli temaları kullanmaya çalışıyoruz. Gençler için ilgi uyandırabilecek ve ihtiyaca yönelik ürünler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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