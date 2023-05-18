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MHP'den neden ihraç edildi? Flaş 'Sinan Oğan' açıklaması

MHP'den neden ihraç edildi? Flaş 'Sinan Oğan' açıklaması

MHP, Sinan Oğan'ın Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için partiden ihraç edilmediğini, 2014 ile 2015'teki seçimlerin öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun açıklamalar yapmadığı için MHP'den ihraç edildiğini açıkladı.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı.

Büyükataman, Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını hatırlattı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkati çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.

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