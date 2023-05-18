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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Özür dahi dilemediler... Dengesini iyice bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Özür dahi dilemediler... Dengesini iyice bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz." derken, muhalefete de tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, depremzedelerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade ederek "Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim akşamı 'kazandık' açıklamalarını 'tiyatro' olarak nitelerken, "Çıkıp özür dahi dilemediler" ifadesini kullandı.

"Dengesini iyice bozdu"

Erdoğan, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın (Kemal Kılıçdaroğlu) ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.

14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

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