18 Mayıs altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "Başka alternatif yok" dedi yatırımcıya bomba tüyo verdi

Altının onsu 2000 doların altına düştü ve 1.979 dolardan işlem görüyor. Bu gram altın fiyatına da yansıyor ve gram bugün 1.260 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları seçim öncesi rekor kırmıştı 1450 liraya kadar çıkmıştı.

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Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 1.260 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.222 lira, Cumhuriyet altını da 8.889 liradan satılıyor.

18 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.260,14-1.260,33

Çeyrek altın 2.222,00-2.294,00

Yarım altın 4.458,00-4.602,00

Cumhuriyet altını 8.889,00-9.176,00

İslam Memiş: Başka alternatif yok

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Alternatif olarak borsaya girmek için bir fırsat doğdu. Kur koruma ve borsa dışında yatırımcının yapacağı pek bir şey yok.Gram tarafında şu an alınabilir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Piyasalar rahatlamalı. Bundan sonra bakabiliriz. Şu an gram altın alım fırsatı vermedi aksine alana zarar ettirdi. Borsadaki avantajlar devam ediyor" dedi.