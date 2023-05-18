BIST 4.662
DOLAR 19,78
EURO 21,43
ALTIN 1.259,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!

Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!

ERZİNCAN'da ekipler, kar nedeniyle bütün kış kapalı kalan bin 650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Abone ol

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kar nedeniyle kapalı kalan televizyon vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkiindeki 1650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı
Kırklareli'de yerli ve milli ayçiçeği toprakla buluştu
Kırklareli'de yerli ve milli ayçiçeği toprakla buluştu
İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor
İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i "ucuza" gitti!
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i "ucuza" gitti!
14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı
İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Ukrayna: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi