Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!

ERZİNCAN'da ekipler, kar nedeniyle bütün kış kapalı kalan bin 650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışıyor.Abone ol
Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kar nedeniyle kapalı kalan televizyon vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkiindeki 1650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.
Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.