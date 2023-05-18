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İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor

İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor

Savcılık, sokak röportajında doktor dövmekle övünen şahıs hakkında takipsizlik kararı verdi. İktidarı savunurken "Eskiden doktorlardan fırça yiyorduk, şimdi doktor dövüyoruz" diyen kadının, bu düşüncelerinin suç işlemeye alenen tahrik niteliğinde değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.

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Seçimlerden önce ‘Mikrofondasın’ isimli Youtube kanalında ismi belli olmayan bir kişiyle Samsun’da yapıldığı anlaşılan bir röportaj yayınlanmıştı.

Söz konusu şahıs, seçim sürecini değerlendirdiği röportajda iktidarı desteklerken, şu tepki çeken ifadeleri kullanmıştı:

“Sonuna kadar Reis. Neler yaptı, neler etti, Bir 25 sene öncesini hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken, sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta, birimiz diğer kuyrukta. Doktor beni azarladı, ‘Hadi yürü git fakültede uğraş’ derdi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz. Doktor dövüyoruz. O rahatlık, Daha bunun ötesi ötesi yok“

Kısa Dalga’dan Esra Tokat’ın haberine göre röportajın yayınlanmasından sonra İstanbul Diş Hekimleri Odası Avukatı Gürsan Atar, ismi bilinmeyen bu kişinin kimliğinin tespit edilerek gerekli soruşturmanın yapılması için Samsun Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Atar suç duyurusu dilekçesinde, kişinin söylemlerinin sürekli şiddet riski altında bulunan sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçları normalleştirici, kişileri bu suçları işlemeye tahrik edici ve bu suçların işlenmesinin memnuniyet duyulabilecek bir olgu olarak gösterildiğini belirtti.

‘Düşünce' açıklaması

Savcılıksa ‘meçhul şahıs’ olarak tanımladığı kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Gerekçesinde özetle şu görüşleri savundu:

“Suç işlemeye tahrik suçu yönünden şikayete konu ifadelerin suç işlemek için alenen tahrik niteliğinde olmadığı, meçhul şahsın sağlık çalışanlarına yönelik toplumu şiddet içerikli eylemlerde bulunmaya davet etmediği, kendince doktorları beğenmemenin, doktorları dövebilmenin sözde özgürlük olduğunu düşündüğü düşünce açıklamasından ibaret eylemlerinin suç işlemeye alenen tahrik niteliğinde değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.”

Avukat Gürsan Atar, savcılığın kararını Samsun Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edeceklerini belirtti.

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