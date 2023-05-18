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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sarayköy-Denizli yolu, enerji iletim hatları çalışması sebebiyle 8-22. kilometrelerde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gediz ayrımı-Uşak-Afyon yolunun 0-1. kilometrelerinde (Gediz Kavşağı) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım, Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünelde drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.30'a kadar yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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