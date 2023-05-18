Meclis'e altı delik ayakkabı ve 'Maviş'le veda etti! Hak etmediği 2 aylık maaşı da iade etti

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan, seçimde yeniden aday gösterilmeyince milletvekilliğine veda etti. Eski büyükelçi olan Erozan'ın veda paylaşımındaki altı delik ayakkabısı ve 'Maviş' dediği eski model arabası dikkat çekti.

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Aday gösterilmeyerek milletvekilliği sona eren İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Erozan, kişisel Twitter hesabından veda paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nda 43 yıl görev yapan ve dört farklı ülkede büyükelçilik görevini üstlenen Erozan, İYİ Parti'nin Uluslararası Politikalar Başkanı olarak görev yapıyordu.

Seçim sonrası için görev verilecekti

Genel Başkan Akşener’in iktidar olunması durumunda farklı pozisyonlarda değerlendirmeyi düşündüğü Erozan, 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi. Erozan Meclis'e, altı delinmiş ve yıpranmış ayakkabıları ve “Maviş” dediği küçük otomobilinin fotoğrafını paylaşarak veda etti.

Ahmet Erozan ilk paylaşımında, “27. Dönem Milletvekilliğimi huzur ve gurur içinde tamamladım… Geriye baktığımda İstanbul-Ankara-Bursa-Yalova güzergahında “Maviş”le direksiyon salladığım 250.000 kilometre, koltuk değil eskittiğim pençeli ayakkabılar ve hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum…” dedi.

Aldığı 3 aylık maaşın ikisini iade etti

Erozan ikinci paylaşımında ise, "Unutmadan ekleyeyim… 15 Nisan tarihinde mutad üzere üç aylık olarak aldığım maaşımın hakkım olmayan iki aylık bölümünü de devlete iade ettim… Unutup gereğini bu yönde yapamamış olanlar da varsa onlara da hatırlatmış olayım… Siyaset güzergâhımın sonunda da değilim…"

Mesai arkadaşları övgü yağdırdı

Erozan’ın mesajına çalışma arkadaşlarından karşılık geldi. İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, “Kıymetli abim, sizinle çalışmaktan onur ve şeref duyuyorum” yanıtını verdi. İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Çakıcı da “Çok iyi yerlerde olmayı hak ediyorsunuz” dedi.