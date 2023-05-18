BIST 4.662
DOLAR 19,76
EURO 21,40
ALTIN 1.257,49
HABER /  POLİTİKA

Meclis'e altı delik ayakkabı ve 'Maviş'le veda etti! Hak etmediği 2 aylık maaşı da iade etti

Meclis'e altı delik ayakkabı ve 'Maviş'le veda etti! Hak etmediği 2 aylık maaşı da iade etti

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan, seçimde yeniden aday gösterilmeyince milletvekilliğine veda etti. Eski büyükelçi olan Erozan'ın veda paylaşımındaki altı delik ayakkabısı ve 'Maviş' dediği eski model arabası dikkat çekti.

Abone ol

Aday gösterilmeyerek milletvekilliği sona eren İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Erozan, kişisel Twitter hesabından veda paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nda 43 yıl görev yapan ve dört farklı ülkede büyükelçilik görevini üstlenen Erozan, İYİ Parti'nin Uluslararası Politikalar Başkanı olarak görev yapıyordu.

Seçim sonrası için görev verilecekti

Genel Başkan Akşener’in iktidar olunması durumunda farklı pozisyonlarda değerlendirmeyi düşündüğü Erozan, 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi. Erozan Meclis'e, altı delinmiş ve yıpranmış ayakkabıları ve “Maviş” dediği küçük otomobilinin fotoğrafını paylaşarak veda etti.

Ahmet Erozan ilk paylaşımında, “27. Dönem Milletvekilliğimi huzur ve gurur içinde tamamladım… Geriye baktığımda İstanbul-Ankara-Bursa-Yalova güzergahında “Maviş”le direksiyon salladığım 250.000 kilometre, koltuk değil eskittiğim pençeli ayakkabılar ve hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum…” dedi.

Aldığı 3 aylık maaşın ikisini iade etti

Erozan ikinci paylaşımında ise, "Unutmadan ekleyeyim… 15 Nisan tarihinde mutad üzere üç aylık olarak aldığım maaşımın hakkım olmayan iki aylık bölümünü de devlete iade ettim… Unutup gereğini bu yönde yapamamış olanlar da varsa onlara da hatırlatmış olayım… Siyaset güzergâhımın sonunda da değilim…"

Mesai arkadaşları övgü yağdırdı

Erozan’ın mesajına çalışma arkadaşlarından karşılık geldi. İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, “Kıymetli abim, sizinle çalışmaktan onur ve şeref duyuyorum” yanıtını verdi. İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Çakıcı da “Çok iyi yerlerde olmayı hak ediyorsunuz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Tuncay Özkan'ı da görevden alacağım.." Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'ya açıkladı
"Tuncay Özkan'ı da görevden alacağım.." Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'ya açıkladı
Abdulkadir Selvi AK Parti'nin sloganını beğenmedi! AK Parti'yi bekleyen en büyük tehlike ne?
Abdulkadir Selvi AK Parti'nin sloganını beğenmedi! AK Parti'yi bekleyen en büyük tehlike ne?
Bursa’da kaza yapan otomobil 5 metre yükseklikte asılı kaldı
Bursa’da kaza yapan otomobil 5 metre yükseklikte asılı kaldı
Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında katletti
Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında katletti
Sarıgül'den Sinan Oğan'a çağrı: Kendine yakışan kararı verecek
Sarıgül'den Sinan Oğan'a çağrı: Kendine yakışan kararı verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu
Finalde Inter'in rakibi Real Madrid'i yenen Manchester City oldu
Finalde Inter'in rakibi Real Madrid'i yenen Manchester City oldu
Ankaragücü ile Antalyaspor puanları paylaştı
Ankaragücü ile Antalyaspor puanları paylaştı
Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü devirdi
Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü devirdi
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili yeni açıklama!
ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili yeni açıklama!
Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu