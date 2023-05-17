BIST 4.662
DOLAR 19,77
EURO 21,43
ALTIN 1.257,00
HABER /  POLİTİKA

Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den

Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den

Seçimlerin ardından Meclis'e girmeye hak kazanan 30 yaşında altındaki 5 ismin 4'ü AK Parti sıralarından.

Abone ol

14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi. Seçimlere rekor düzeyde bir katılım oldu ve vatandaşlar tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak milletvekilliği seçimleri kesinleşti. 30 yaş altında 5 milletvekili TBMM'de görev yapmaya hak kazandı.

En genci AK Parti'den

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, 25 yaşla parlamentonun en genç milletvekili olacak.

2018 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

Rümeysa Kadak yeniden seçildi

İstanbul 3. Bölge'den yeniden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan (30) da parlamentodaki yerini alacak.

Yeşil Sol Parti'nin Mardin'den aday gösterdiği 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın da genç milletvekilleri arasında yer buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili yeni açıklama!
ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili yeni açıklama!
Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
Elazığ'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü tamamen yandı
Elazığ'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü tamamen yandı
Küresel kriz çözüldü! ABD, Erdoğan'a teşekkür etti
Küresel kriz çözüldü! ABD, Erdoğan'a teşekkür etti
Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok
Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı
CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı
Kabaktepe'den 28 Mayıs mesajı: 150 bin kişi ile orada olacağız
Kabaktepe'den 28 Mayıs mesajı: 150 bin kişi ile orada olacağız
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın açıklamasını teyit ediyoruz!
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın açıklamasını teyit ediyoruz!
ABD'den Türkiye'nin yanı başında ortalığı karıştıracak hamle!
ABD'den Türkiye'nin yanı başında ortalığı karıştıracak hamle!
Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı
Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı
MSB duyurdu: Tünel kazıp saldıracaklardı, öldürüldüler!
MSB duyurdu: Tünel kazıp saldıracaklardı, öldürüldüler!