BIST 4.662
DOLAR 19,76
EURO 21,46
ALTIN 1.259,56
HABER /  SPOR

Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok

Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig’de 34. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Mustafa Er'in ekibi Ümraniyespor, hakem Burak Pakkan yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan bu maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Penaltı ve kırmızı çıktı

Başakşehir, 4. dakikada Danijel Aleksic ile öne geçti. Ümraniyespor bu gole 60. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Başakşehir'de golü atan Aleksic, ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamadı. Aleksic'in penaltısını kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, henüz 7. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 52, Ümraniyespor, 27 puana yükseldi.

Başakşehir, Süper Lig'de 35. haftada Antalyaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı
CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı
Kabaktepe'den 28 Mayıs mesajı: 150 bin kişi ile orada olacağız
Kabaktepe'den 28 Mayıs mesajı: 150 bin kişi ile orada olacağız
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın açıklamasını teyit ediyoruz!
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın açıklamasını teyit ediyoruz!
ABD'den Türkiye'nin yanı başında ortalığı karıştıracak hamle!
ABD'den Türkiye'nin yanı başında ortalığı karıştıracak hamle!
Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı
Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı
MSB duyurdu: Tünel kazıp saldıracaklardı, öldürüldüler!
MSB duyurdu: Tünel kazıp saldıracaklardı, öldürüldüler!
Muharrem İnce hakkındaki sahte görüntü soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Muharrem İnce hakkındaki sahte görüntü soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, Alman Büyükelçisine yapılan uyarıyı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu, Alman Büyükelçisine yapılan uyarıyı açıkladı
Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu için karar verildi!
Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu için karar verildi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Bakan Kurum: ''Seçim biter bitmez depremzedeleri sokağa attılar''
Bakan Kurum: ''Seçim biter bitmez depremzedeleri sokağa attılar''