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CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı

CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı

14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP zor günler geçiriyor. İkinci tur için İstanbul'da çalışmak isteyen Gürsel Tekin, baskılar sonucu Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği Kars'a gidecek.

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Aylarca heyecanla beklenen ve rekor bir katılımın olduğu 14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Oy sayımının uzun saatler sürdüğü seçime ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 şartını geçememesi nedeniyle milyonlarca seçmen, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamlaması, muhalefette adeta hayal kırıklığına ve moral bozukluğuna neden oldu.

Öte yandan AK Parti'de bir de Meclis çoğunluğunu almanın mutluluğu ve morali hakim.

Bunun üzerine Millet İttifakı cephesinde dengeler bozuldu.

CHP'de kriz

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketlilikte, görevlerin başındaki isimler değişmeye başlarken, şimdi de ikinci tur çalışmaları için yapılan görevlendirmelerde kriz çıkıyor..

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Miletvekili Gürsel Tekin'i Kars'a görevlendirdi...

Durumu kabul etmeyen Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Kars'a görevlendirildim ama İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim"

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım.

Açıklamanın ardından çokça tepki toplayan Gürsel Tekin, yeni bir açıklama daha yaptı. Yaklaşık 50 dakika sonra yeni bir paylaşım daha yaptı.

"Kars'a gideceğim, Halkın Otobüsü İstanbul'u gezecek"

Bu kez Kars'a gideceğini söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Kars’a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul’u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız.

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